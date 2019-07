Valentina Puglisi è una calciatrice del Tavagnaccohttps://t.co/LvufqpJwcw — UPCTavagnacco (@UPCTavagnacco) July 22, 2019

Valentina Puglisi, classe 2000 e capitano della Primavera della Juventus Women, si unirà alla corte di Lugnan per rinforzare la rosa del Tavagnacco. La calciatrice, seppur giovane, ha già fatto esperienza sia in Serie A che in Serie B e viene considerata una delle promesse più interessanti del calcio femminile. Nel giro della Nazionale, ha giocato in pianta stabile per U17 e U19.