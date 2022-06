E il sito ufficiale bianconero la racconta così: "Gunnarsdóttir, unica ad essere stata nominata due volte “Sportivo Islandese dell’Anno”, raggiunge la Juve dopo aver vinto con il Lione il campionato francese la UEFA Women’s Champions League. Classe 1991, approda a Torino con in dote un palmarès impressionante con titoli conquistati in Svezia con il Malmö (divenuto poi Rosengård), in Germania con il Wolfsburg e infine in Francia e in Europa con il Lione. Sono due le UWCL vinte con le francesi.Pilastro per i suoi club e anche per la sua Nazionale: sono oltre 130 le presenze collezionate con l’Islanda, con cui è pronta a disputare i prossimi Europei appena otto mesi dopo la nascita di suo figlio. Sara, inoltre, nel corso della sua carriera, è stata eletta sette volte giocatrice islandese dell’anno.Dopo gli Europei comincerà la sua nuova avventura: nuovo campionato, nuove compagne, stessi grandi obiettivi di sempre. Noi la aspettiamo e non vediamo l’ora di vederla scendere in campo in bianconero!Benvenuta, Sara!"