Dal sito Juventus.com

"Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 della giocatrice Sofie Junge Pedersen al termine della gara disputata ieri con la Nazionale della Danimarca. La calciatrice resterà in Danimarca per osservare il periodo di quarantena. La Società è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti."

La partita della Danimarca in questione era contro l'Italia, che tra titolari e subentrate ha visto in azione 8 bianconere: Giuliani, Gama, Bonansea, Cernoia, Galli, Caruso, Rosucci e Girelli.