Per le stagioni 2021-2022 e 2022-2023 di Serie A, Coppa Italia e Supercoppa italiana, il pubblico potrà seguire il calcio femminile anche in chiaro. La Figc ha infatti trovato l'accordo conil network televisivo del gruppo di Urbano Cairo. Per ogni giornata di ciascun torneo andrà in onda su questi canali una partita. Il campionato, che vivrà la caccia alla solita Juventus Women vincitrice incontrastata da quattro anni, prenderà il via sabato 28 agosto. Una finestra importante per un movimento calcistico in continua espansione, anche e soprattutto mediatica.