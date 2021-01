Da Juventus.com.



A seguito dei controlli previsti dal protocollo in vigore è emersa la positività al Covid-19 della calciatrice della prima squadra femminile Valentina Soggiu che è già stata posta in isolamento. La Società è in contatto con le Autorità Sanitarie per la definizione di un’efficace attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra.



Juventus Football Club comunica, altresì, la positività al Covid-19 di Vanessa Panzeri, calciatrice in fase di riabilitazione e attualmente non inserita in Gruppo Squadra.