L'operazione dopo l'infortunio. Cecilia, difensore delle Juventus Women, è stata operata al ginocchio destro dopo la rottura del legamento crociato.Ecco il comunicato ufficiale del club bianconero, apparso in una nota sul profilo Twitter ufficiale: "Cecilia Salvai. È stata operata dal Prof. Roberto Rossi, l'intervento è perfettamente riuscito e nei prossimi giorni inizierà l'iter riabilitativo". La sua stagione è formalmente finita e ora inizierà la riabilitazione per tornare al meglio in campo, il prima possibile.