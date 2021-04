DAL SITO UFFICIALE DELLA JUVENTUS





Nel corso della riunione odierna del Consiglio federale, Stefano Braghin, Head of Juventus Women, costantemente in prima linea per la crescita del movimento calcistico femminile in Italia, è stato nominato membro del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile di competenza del Consiglio Federale.



Sono stati cinque i membri nominati oggi: oltre a Braghin, Ludovica Mantovani, Moris Gasparri, Grazia Trentin e Marta Carissimi. Lunedì le società procederanno all'elezione degli altri quattro membri del Consiglio. In seguito si procederà, all’interno del nuovo Consiglio Direttivo, con l'elezione del presidente della Divisione.