Nicoledopo la prima parte di stagione con la maglia del Como Women si trasferisce nuovamente in prestito, fino a fine stagione, al Pomigliano Calcio Femminile. Queste le prime parole dell'attaccante classe 2003 ai canali ufficiali delle pantere:"Sono arrivata in una famiglia. Qui si respira serenità e gioia di giocare a calcio. Ho deciso di accettare questa sfida per mettermi in mostra iniziando una nuova avventura e Pomigliano rappresenta l’occasione perfetta".