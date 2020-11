1









"È stata rinviata a data da destinarsi la partita di Coppa Italia delle Juventus Women contro la SSD Calcio Pomigliano". Questa la comunicazione ufficiale diffusa via Twitter dalla Juve. La partita in questione, valida per il girone di Coppa Italia femminile, si sarebbe dovuta disputare giovedì 19. È già il secondo rinvio per Pomigliano-Juve, viene così rimandato ulteriormente il primo impegno stagionale nella coppa nazionale per le bianconere di coach Guarino. Al momento la prossima partita in programma è Pink Bari-Juve, sempre di Coppa, domenica 22 alle 14.30.