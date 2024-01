Nuova esperienza per Alice, che lascia di nuovo lain prestito. Questo l'annuncio del club: "Alice Berti chiuderà la stagione 2023/2024 con la maglia della. È ufficiale, infatti, la cessione temporanea dell’attaccante classe 2003 al club umbro fino al 30 giugno 2024. Si chiude per Berti, dunque, la parentesi in prestito nella seconda divisione spagnola al DUX Logroño, iniziata nell’estate del 2023. Nell’ultima annata – quella 2022/2023 – Alice ha giocato con il Servette, nella massima serie svizzera, segnando due reti. Ora una nuova avventura per lei, in bocca al lupo!".