Cambia la data del match tra Milan e Juventus Women, al termine del quale le bianconere alzeranno ufficialmente la coppa per il quinto scudetto consecutivo, conquistato dopo la sfida di sabato contro il Sassuolo. La partita si disputerà il 14 maggio alle 14.30 al Centro Sportivo "Vismara" di Milano e sarà trasmessa in diretta su LA7 e Tim Vision. In contemporanea, peraltro, si giocherà anche la gara tra Napoli femminile e Pomigliano, decisiva per la salvezza di entrambe le squadre a rischio retrocessione.