Nuova collaborazione tecnica per la, che ha stretto un accordo con l', società di calcio dilettantistica della città di Mappano (Torino). "Una sinergia - si legge sui canali ufficiali di quest'ultima - che comincerà con lae che avrà l’obbiettivo attraverso la metodologia Juventus di far crescere le ragazze che si avvicinano a questo sport. Vi sarà un tecnico di riferimento Juventus Women nella persona di Claudiache seguirà sul campo il progetto. Inoltre verranno organizzati open day e stage tra fine agosto e inizio settembre. La collaborazione aiuterà la MAPPANESE a diventare punto di riferimento della zona per tutte le ragazze che vorranno cominciare o continuare a giocare a calcio".