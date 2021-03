DAL SITO UFFICIALE DELLA JUVENTUS



È ufficiale: la storia di Linda Sembrant e delle Juventus Women continua. La centrale svedese ha rinnovato il suo contratto e vestirà la maglia bianconera fino al 2022!



Arrivata alla Juventus nell'estate 2019, fin dal primo giorno è stata una colonna della difesa. Forte fisicamente e con una capacità innata di leggere tutte le situazioni in anticipo, ha saputo dare alla squadra ciò di cui aveva bisogno con classe e affidabilità.



Decisiva nell'impedire i gol delle avversarie, Sembrant si è rivelata un'arma importante anche nell'area avversaria. Sono sei le reti messe a segno fin qui con la maglia delle Juventus Women, la più recente contro l'Empoli Ladies nel ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia.



Gol evitati, gol segnati e trofei vinti. In bianconero Linda ha conquistato due Supercoppe Italiane e uno Scudetto e la voglia di vincere non si è certo esaurita. L'avventura continua, per arricchire la bacheca e vivere insieme le emozioni delle grandi sfide.



Congratulazioni Linda, ci vediamo in campo!