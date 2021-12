Doppia sfida per continuare a sognare e proseguire uno straordinario percorso in Uefa Women's Champions League. L'urna di Nyon ha designato il Lione come sfidante delle bianconere ai quarti di finale della competizione europea. Queste le date della doppia sfida, comunicate dalla Juventus:23 marzo, 18:45 | Juventus - Lione31 marzo, 21:00 | Lione - Juventus