Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, le Juventus Women sono pronte a vivere un periodo denso di impegni. Si comincia da Sabato, 25 settembre. Alle 12:30, a Vinovo, arriva l'Empoli. La gara, come sempre, sarà trasmessa in diretta su Juventus TV.Di seguito la lista delle giocatrici convocate da Mister Montemurro.: Aprile, Peyraud-Magnin, Soggiu: Boattin, Hyyrynen, Lenzini, Lundorf, Nilden, Salvai: Caruso, Cernoia, Giai, Pedersen, Rosucci, Zamanian: Bonansea, Bonfantini, Girelli, Hurtig, Staskova