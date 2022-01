1









Dal sito ufficiale della Juventus:



"Una sfida di grande fascino attende le Juventus Women nella prima gara in casa in campionato del 2022: sabato 22 gennaio alle 14:30 a Vinovo arriva la Fiorentina. Il match sarà visibile, come sempre in diretta, su Juventus TV.



Di seguito la lista delle giocatrici convocate da Mister Montemurro"



PORTIERI: Aprile, Peyraud-Magnin, Forcinella

DIFENSORI: Hyyrynen, Gama, Nilden, Lundorf, Boattin, Sembrant, Panzeri, Lenzini

CENTROCAMPISTI: Cernoia, Rosucci, Grosso, Giai, Zamanian, Caruso

ATTACCANTI: Staskova, Bonansea, Hurtig, Bonfantini