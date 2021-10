Dal sito ufficiale della Juventus:"Dopo la splendida vittoria contro il Servette in Women's Champions League, le Juventus Women sono pronte a proiettarsi nuovamente sul campionato. Sabato 9 ottobre a Vinovo arriva il Napoli. Fischio d'inizio alle 14:30, con match in diretta su Juventus TV.Di seguito la lista delle bianconere convocate per la gara."PORTIERI - Aprile; Peyraud-MagninDIFENSORI - Boattin, Gama, Hyyrynen, Lenzini, Lundorf, Nilden, SalvaiCENTROCAMPISTI - Caruso, Cernoia, Giai, Pedersen, Rosucci, ZamanianATTACCANTI - Beccari, Bonfantini, Hurtig, Pfattner, Staskova