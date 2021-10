Dopo la sosta nazionali, le Juventus Women tornano in campo per affrontare l'Inter dell'ex Rita Guarino. Il club ha reso nota la lista delle convocate per la trasferta di domani:- Aprile, Peyraud-Magnin- Hyyrynen, Gama, Nilden, Lundorf, Boattin, Salvai, Lenzini- Cernoia, Rosucci, Pedersen, Zamanian, Caruso- Staskova, Girelli, Bonansea, Hurtig, Bonfantini, Beccari, Pfattner