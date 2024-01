Pochi istanti fa la società bianconera ha diramato un comunicato ufficiale per annunciare l'acquisto della calciatrice Elsa Pelgander, acquistata dal Kif Orebro. Di seguito la nota del club:"Elsa Pelgander è ufficialmente una giocatrice delle JuventusWomen. La svedese, classe 2006, centrocampista, arriva dal Kif Örebro.Pelgander, nel giro delle Nazionali giovanili della Svezia, nonostante la giovanissima età, ha collezionato 28 presenze in due stagioni con il Kif Örebro nel massimo campionato svedese e adesso si appresta a vestire il bianconero per una nuova, entusiasmante, avventura.Benvenuta, Elsa!".