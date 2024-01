JUVENTUS WOMEN, CHI E' JENNIFER ECHEGINI

Nuovo acquisto per la: è Jennifer “Joe”, centrocampista classe 2001. Di seguito il comunicato ufficiale del club bianconero, con il profilo della giocatrice.Centrocampista, classe 2001, è nata in Inghilterra, gioca per la Nazionale della Nigeria e arriva in bianconero dagli Stati Uniti, precisamente dalla Florida. Questo l’identikit di Jennifer “Joe” Echegini, nuova giocatrice delle Juventus Women.Echegini è stata una giocatrice chiave per i, con cui ha disputato le ultime stagioni, conquistando l’attenzione di tutti grazie al suo talento e guadagnandosi anche la chiamata della, con cui ha disputato l’ultimo Mondiale.Una crescita costante, che continuerà in bianconero, con la voglia di inseguire e centrare i grandi obiettivi che le Juventus Women hanno messo nel mirino.Joe potrà prendere parte alle attività ufficiali in seguito all’ottenimento del transfer. Benvenuta!