La Serie A Femminile in questa stagione sarà trasmessa su Dazn. Questo il comunicato ufficiale della FIGC:"Federazione Italiana Giuoco Calcio e DAZN annunciano oggi che il campionato italiano di Serie A Femminile eBay verrà trasmesso sulla piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo per la stagione 2023-2024. Acquisendo i diritti audiovisivi della Serie A Femminile eBay, DAZN consolida il suo bouquet di eventi di calcio femminile, che già vede presenti in app la UEFA Women’s Champions League, Barclays FA Women’s Super League, National Women’s Soccer League, Liga F e Frauen Bundesliga, confermandosi “la piattaforma di riferimento del calcio femminile”.