Dopo la sconfitta subita contro il Milan, la Juve Women si prepara per affrontare al meglio la prossima sfida contro la Fiorentina. Gara che le bianconere giocheranno senza Boattin, assente per squalifica, come annunciato anche dal Giudice Sportivo.'Squalifica per 1 giornata effettiva di gara per aver commesso un’azione fallosa impedendo una chiara occasione da rete'.