Un nuovo club professionista entrerà nella prossima Serie A Femminile e diventerà una delle sfidanti delle Juventus Women. Si tratta della Sampdoria, che ha acquisito il titolo sportivo della Florentia San Gimignano: "Si chiude il capitolo della Serie A per la Florentia San Gimignano. Il titolo sportivo legato al massimo campionato di calcio femminile della squadra neroverde, conquistato sul campo nel 2018 dopo una storica ascesa dalla Serie D in sole 3 stagioni, è stato ceduto alla U.C. Sampdoria. La storia, però, non finisce qui: la Florentia San Gimignano continua ad impegnarsi sul territorio, sia nel campo femminile che in quello maschile, ripartendo dalla base, dalle strutture e dai valori che da sempre ha promosso in questi anni, dalla Serie D fino alle 3 stagioni disputate in Serie A. Il Presidente Becagli ha comunicato la difficile e sofferta decisione oggi, venerdì 11 giugno 2021, in una conferenza stampa in diretta streaming sul profilo ufficiale della società.

Le due società hanno presentato un’istanza congiunta alla Federazione che dovrà essere sottoscritta e ratificata nei prossimi giorni dalla FIGC stessa."