Dopo le due belle vittorie in Coppa Italia, la Juventus Women torna a focalizzarsi sul campionato. Si riparte dal poker contro la Roma di fine 2022 che ha permesso alle bianconere di avvicinarsi in classifica proprio alle giallorosse, attualmente capoliste. Il primo appuntamento della Serie A femminile del nuovo anno per la squadra allenata da Mister Joe Montemurro sarà tra le mura amiche, a Vinovo, contro il Sassuolo. Fischio d'inizio previsto per domenica 15 gennaio, alle ore 14:30.Di seguito la lista delle convocate per il match contro le emiliane.1 Aprile2 Pedersen3 Gama7 Cernoia8 Rosucci9 Cantore10 Girelli13 Boattin15 Grosso16 Peyraud Magnin18 Beerensteyn19 Zamanian21 Caruso22 Bonfantini23 Salvai27 Schatzer29 Pfattner32 Sembrant33 Duljan38 Forcinella71 LenziniMancano alla lista delle convocate:, ancora alle prese con i rispettivi infortuni eper influenza.