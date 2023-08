Da Juventus.com:Inizia il ritiro per l'Under 19 femminile, in partenza per Baveno, Verbano-Cusio-Ossola, dove da domani all'8 agosto le ragazze si alleneranno al campo sportivo "Giovanni Galli" come ospiti dell'ASD Città di Baveno, una delle Juventus Academy Élite di Piemonte e Valle d'Aosta.Ecco le convocate agli ordini di Mister Scarpa.AGAZZI AmarantaBELLAGENTE GretaBELOTTO SoledadBERTORA CarolinaBERVEGLIERI GiorgiaBOVERI SaraCASELLA MicolCOCINO MartinaDOGLIANI Maria LuciaFERRARESI EleonoraGALLINA AriannaGALLO AzzurraLA GRECA AlessiaMASSA BOA GaiaMORETTI GinevraMOUNECIF JasmineMUSTAFIC EmmaNESPOLO SabrinaROBINO GiuliaSLISKOVIC GloriaTERMENTINI GiorgiaVERANO CarolaZAMBONI Marta