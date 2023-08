Da Juventus.com:Giocherà in Romagna, nella prossima stagione, Federica D'Auria.E' ufficiale il suo trasferimento per un anno (a titolo quindi temporaneo) al Cesena Femminile.Difensore classe 2003 Federica dal 2017/18 è juventina: prima nell'Under 19, poi, anche nella Prima Squadra, con cui ha esordito in Coppa Italia lo scorso gennaio.Adesso l'avventura in Serie B femminile: in bocca al lupo, Fede!