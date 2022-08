Lina Hurtig saluta le bianconere dopo due anni passati insieme per continuare la sua carriera all’Arsenal.Arrivata nell'estate del 2020, Hurtig lascia le Juventus Women dopo aver segnato 19 gol, tra tutte le competizioni, e con un ricco palmares.In questi due anni, infatti, Lina ha vinto tantissimo in Italia: due Scudetti, due Supercoppe Italiane e una Coppa Italia. Soltanto in Serie A, ha visto il suo nome sul tabellino in 11 occasioni, fornendo 8 assist anche per le sue compagne.Ovviamente, tra i suoi gol più importanti ricordiamo quello contro il Lione nei sedicesimi di finale della UEFA Women’s Champions League a dicembre 2020 e sicuramente anche quello contro il Servette nell'ultima partita della fase a gironi dell’indimenticabile edizione della scorsa stagione che le ha permesso di essere anche la terza migliore marcatrice delle bianconere (con 5 gol) a livello europeo alle spalle di Cristiana Girelli e Andrea Staskova.Adesso, però, è arrivato il momento di salutarla: grazie di tutto, Lina, e buona fortuna!