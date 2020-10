L'Italia femminile deve affrontare una sorta di spareggio andata e ritorno contro la Danimarca per qualificarsi come prima nel girone agli Europei dell'anno prossimo. Il primo atto andrà in scena a Empoli il 27 ottobre alle 17.30.

Ecco le convocate del c.t. Milena Bertolini. In grassetto le nove giocatrici della Juve Women (assente capitan Sara Gama, ancora infortunata)

PORTIERI Francesca Durante (Hellas Verona), Laura Giuliani (Juventus), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

DIFENSORI Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Empoli), Alia Guagni (Atletico Madrid), Laura Fusetti (AC Milan), Martina Lenzini (Sassuolo), Elena Linari (Bordeaux), Cecilia Salvai (Juventus), Alice Tortelli (Fiorentina), Linda Tucceri Cimini (AC Milan);

CENTROCAMPISTE Valentina Bergamaschi (AC Milan), Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano (AS Roma), Marta Mascarello (Fiorentina), Martina Rosucci (Juventus);

ATTACCANTI Barbara Bonansea (Juventus), Angela Pia Caloia (Oxford United), Valentina Giacinti (AC Milan), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Empoli), Elisa Polli (Empoli), Daniela Sabatino (Fiorentina), Stefania Tarenzi (FC Inter).