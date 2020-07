Dal Florentia Calcio: "San Gimignano è una città fatta di pietra. Le antiche mura e le alte torri hanno il colore asciutto e duro dei sassi per undici mesi l’anno. Ma ogni 12 marzo, qualunque sia il tempo, caldo o gelido e ventoso, tra le pietre della città appaiono ovunque ciuffi di violette gialle, che riempiono le mura fino ai luoghi più impervi.



Sono fiori che non si possono piantumare: nascono come per miracolo, disseminati dal vento. Gli abitanti di San Gimignano li chiamano “viole di Santa Fina”, perché la leggenda vuole che la prima apparizione dei fiori risalga al 12 marzo del 1253, quando Fina dei Ciardi morì ancora bambina e fu subito venerata per la sorridente serenità nell’affrontare una dura malattia che l’aveva colpita anni prima. Santa Fina è poi diventata la patrona di San Gimignano.



Oggi siamo venuti in Piazza della Cisterna con Sofia Cantore, che da oggi vestirà i colori della Florentia San Gimignano. Nonostante i suoi 20 anni, ha già vinto uno scudetto ed è una delle più promettenti giocatrici italiane.



Ci siamo ripromessi assieme di tornare qui il prossimo 12 marzo, per rifare la stessa foto circondati dal giallo delle viole e per festeggiare un obiettivo che ha detto solo a noi".