Dal sito ufficiale della Juve.Sono stati cinque anni straordinari quelli vissuti in bianconero da Sofie JungeCinque anni fantastici e probabilmente irripetibili.Cinque anni ricchi di successi e con pochissime delusioni che, in ogni caso, sono servite come ulteriore step di crescita.Dalla prossima stagione Sofie non vestirà più la maglia della, una divisa che ha indossato con passione e senso di appartenenza dal primo giorno in cui è arrivata a Torino, il 27 dicembre 2018.Da quel giorno è nata una fantastica storia d'amore con i colori bianconeri che le hanno permesso di togliersi tantissime soddisfazioni. Per lei, infatti, parlano i numeri: da quando è diventata una giocatrice della Juventus,- nove per la precisione dalla stagione 2018/2019 - e quest'anno cercherà di confermare questa speciale statistica provando a vincere la finale di Coppa Italia che si giocherà il 4 giugno a Salerno contro la Roma.. Quel gol segnato all'Allianz Stadium contro la Fiorentina, il primo in assoluto, rimarrà indelebile nella memoria di tutti noi. Una rete iconica, non soltanto perchè è valsa - di fatto - lo, ma anche e soprattutto per il valore simbolico. È stata, infatti, la prima rete segnata in quel palcoscenico dalla Juventus Women.che, nelle stagioni successive, è diventato il teatro di tante sfide europee delle bianconere in UEFA Women's Champions League.Il gol citato sopra, però, è solo uno dei tanti momenti in cui il suo apporto alla squadra è stato fondamentale.. Sofie ha giocato- tenendo in considerazione tutte le competizioni - con la Juventus e attualmente si trova al nono posto nella classifica delle giocatrici con più presenze con la maglia bianconera.E la stagione, come già sottolineato, non è ancora finita.Noi, intanto, ti ringraziamo e ti auguriamo il meglio per il futuro!