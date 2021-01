OFFICIAL | Sabrina Tasselli joins Napoli Femminile on a permanent transfer.



La partita di Coppa Italia contro il Pomigliano, e la vittoria per 5 a 1 con conseguente passaggio del turno, è stata l'ultima occasione per vedere Sabrina Tasselli difendere la porta bianconera. La giocatrice, infatti, si trasferirà al Napoli in questa sessione di mercato, con un accordo di cessione definitiva. Questo il messaggio della società, rilasciato attraverso i social: "UFFICIALE | Sabrina Tasselli passa al Napoli Femminile a titolo definitivo. Grazie di tutto e in bocca al lupo!".