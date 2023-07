Our Youth Sector have welcomed some arrivals to Juventus:



Giorgia Termentini

Position: Midfielder | U19F | Signs from Hellas Verona



Anna Mallardi

Position: Goalkeeper | U17F | Signs from Pink Bari



Viola Volpini

Position: Forward | U17F | Signs from Pino Arzilla Youth pic.twitter.com/RO0sRURL2F — Juventus Women (@JuventusFCWomen) July 8, 2023

