Attraverso un comunicato ufficiale, la Juventus Women ha annunciato l'ufficialità dell'acquisto di Ella Palis, calciatrice francese prelevata dal bordeaux. Di seguito la nota del club.'Nata a Brou-sur-Chantereine, in Francia, il 24 marzo 1999.Centrocampista, nelle ultime tre stagioni in forza al Bordeaux.Questo l’identikit di Ella Palis, che dal 1° luglio 2023 sarà una nuova giocatrice delle Juventus Women. Firma un contratto fino al 30 giugno 2025.Cresciuta nel Guingamp, con cui ha fatto l’esordio tra le grandi, Ella veste dal 2020 la maglia del Bordeaux, con cui quest’anno si è classificata settima nel massimo campionato francese. Le sue prestazioni le sono valse, dopo essere stata capitana della Francia U19, anche l’ingresso nel giro della Nazionale maggiore, con cui ha partecipato all’Europeo del 2022, dove la corsa della Francia si è fermata in semifinale contro la Germania.Una crescita costante la sua, che le permette di presentarsi a questa nuova avventura con un bagaglio di esperienza notevole, nonostante la giovane età. E noi non vediamo l’ora di scendere in campo insieme.Benvenuta alla Juventus!'.