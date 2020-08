Brutte notizie per la Juventus Women di Rita Guarino. Il capitano Sara Gama per un infortunio muscolare evidenziato negli esami strumentali effettuati oggi. Il report del club bianconero: “Nella giornata di oggi, Sara Gama si è sottoposta a esami clinici presso il J|Medical, che hanno evidenziato per lei una lesione di primo grado dei muscoli ischiocrurali della coscia destra. Nei prossimi giorni Sara inizierà il percorso riabilitativo”.