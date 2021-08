Due partite a senso unico, quelle giocate oggi a Vinovo, valevoli per il mini torneo di. Questo pomeriggio, alle 15, laha battuto il12 a 0. In serata, alle 21, le austriache delhanno dominato contro il, portando a casa la vittoria con il risultato di 7 a 0. La finale per il primo e secondo posto del mini torneo, tra Juventus Women e St Polten, si giocherà sabato alle 21. Da lì uscirà la squadra che potrà proseguire il proprio percorso europeo.