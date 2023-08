Dal sito Juventus:È ufficiale il prestito di tre ragazze bianconere al Napoli Femminile, per la prossima stagione: si tratta di Beatrice Beretta, Sofia Bertucci e Alice Giai.Beatrice, portiere ventenne, è approdata prima nelle nostre Giovanili, dopodiché ha iniziato un periodo di crescita difendendo i pali del Tavagnacco, per due stagioni, e del Como Women, nel 2022/2023.Per Sofia si tratta, invece, del primo prestito: la diciannovenne juventina, di ruolo difensore, ha disputato infatti le ultime stagioni nell’Under 19 femminile.Alice, centrocampista classe 2003, ha vestito il bianconero dal 2016 e, nel 2022, è andata in prestito all’Hellas Verona, con cui ha giocato la scorsa stagione.In bocca al lupo per questa nuova avventura, ragazze!