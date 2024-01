COMUNICATO

Lo avevamo anticipato ( QUI ) il probabile ritorno alla Juventus Women di Asiagià nel corso del mercato di gennaio. Conclusione anticipata del prestito dell'attaccante classe 2002 con laWomen. Proprio Asia era stata l'autrice della rete che nell'ultima giornata di campionato aveva sconfitto la squadra allenata da Joeper mano delle blucerchiate allenate da Mango. Ora Bragonzi è ritornata ufficialmente alla Vecchia Signora, a disposizione di mister Montemurro già per la gara di domenica, finale di Supercoppa contro la Roma, in programma a Cremona alle ore 15.15. Di seguito il comunicato ufficiale della Juventus:Asia Bragonzi torna in bianconero. L’attaccante, classe 2001, saluta la Samp, con cui ha giocato, in prestito, la prima metà di questa stagione. Nove presenze in campionato e un gol messo a segno (proprio contro la Juve): questo il suo bottino in blucerchiato.Ora un nuovo ritorno a casa, per riprendere il filo con la Juve, con cui ha già disputato 8 gare, segnando 5 reti tra la stagione 2018/2019 e la stagione 2019/2020, e con cui ha vissuto la primissima parte di questa annata sportiva.Bentornata, Asia!