Attrvaerso un comunicato ufficiale, la Juventus ha ufficializzato il rinnovo di contratto della calciatrice bianconera Martina Rosucci, che si legherà alla Vecchia Signora fino al 2025.IL COMUNICATO - 'Ci sono legami che sono destinati a non spezzarsi mai. Non importa ciò che accade, non contano gli ostacoli che la vita mette sul percorso, semplicemente restano. Resistono. Quello di Martina Rosucci con la Juventus è uno di quelli.È ufficiale il rinnovo del suo contratto con il club bianconero fino al 2025.Il rinnovo arriva all’indomani dell’esito degli esami che hanno evidenziato la lesione parziale del legamento crociato anteriore. Arriva, quindi, nel momento più difficile di una stagione che, fino a questo momento, per Martina era stata esaltante, manifesto della sua storia bianconera.In questi mesi è stata, come sempre, insostituibile in campo e leader fuori, arretrando anche il suo raggio d’azione per dare una mano nel momento di bisogno. Una soluzione apparentemente d’emergenza diventata punto di forza, riprova ulteriore del valore di una giocatrice che per i colori bianconeri ha sempre dato tutto.«Ci sono dei momenti in cui le parole di sostegno ed incoraggiamento hanno bisogno di qualcosa di più, soprattutto quando si parla di persone speciali nei nostri percorsi professionali ed umani - le parole di Stefano Braghin, Women's Football Director -. Questo prolungamento che abbiamo condiviso con Martina è un modo di testimoniare anche con i fatti che lei qui è a casa ed è parte della nostra storia e continuerà ad esserlo aldilà degli ostacoli che pone il cammino e che, insieme, sapremo superare ancora meglio'.LE PAROLE DI MARTINA - 'Cara Juventus,La mia anima ti ha amato ancora prima che il mio corpo riuscisse a difenderti e a combattere per te, per questo è riuscito a farlo senza mai risparmiarsi. Ho sempre pensato che per abitarti bisognasse avere quel qualcosa in più dentro; e, di conseguenza, per guidarti ancora di più. Quindi ti ringrazio, in particolare nella persona di Stefano Braghin, per RESTITUIRMI affetto e riconoscenza non solo a parole ma soprattutto a fatti in questo momento sportivo per me così difficile: in ogni ambito di vita, la differenza la fanno sempre le PERSONE e a noi della Juve piace fare la differenza. Quando ami profondamente non servono promesse, per cui ti dico solo A PRESTO INFINITO MIO'.