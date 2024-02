Pauline Peyraud-Magnin ha ufficialmente rinnovato il contratto con la Juventus Women fino al 2025. Di seguito il comunicato del club bianconero."È ufficiale il rinnovo di contratto del portiere delle Juventus Women che prolunga il suo futuro con il nostro club per un’altra stagione, firmando fino al 30 giugno 2025.Pauline Peyraud-Magnin, che compirà 32 anni il prossimo 17 marzo, si è unita alla squadra nell’estate 2021 rendendosi fin da subito protagonista di straordinari successi. Al termine della prima stagione ha conquistato immediatamente campionato, Coppa Italia e Supercoppa Italiana celebrando lo storico "Treble". Il palmares dell’estremo difensore francese si è arricchito ulteriormente con un’altra Coppa Italia e un’altra Supercoppa Italiana.Ottantaquattro presenze alla difesa della porta bianconera e sedicesima giocatrice all-time per record di partite disputate con le Juventus Women. Peyraud-Magnin è sempre stata una leader coraggiosa in campo e fuori, provvidenziale in ogni intervento e autrice di parate rimaste impresse nella memoria di tutti i tifosi.L’augurio è quello di poter alzare al cielo altri trofei nell’immediato futuro che ci aspetta insieme.Congratulazioni, Pau!