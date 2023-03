Ai nostri microfoni ( QUI ) Martinaaveva raccontato di immaginarsi in un futuro alla Juventus Women. Nella giornata di oggi è arrivata l'ufficialità del suo rinnovo fino al 2025. Questo il comunicato della Vecchia Signora:Le sono bastate una manciata di partite, dopo il ritorno dal prestito, per diventare un pilastro delle Juventus Women e, oggi, Martina Lenzini mette una firma che tinge ancora il suo futuro di bianconero. È ufficiale il rinnovo di contratto con la Juventus fino al 2025.Martina ha fatto parte della primissima Juve, quella che ha per la prima volta esplorato la Serie A Femminile e vinto il primo scudetto. Poi l’esperienza in prestito al Sassuolo, l’Erasmus, citando un’ormai celebre similitudine di Stefano Braghin. In neroverde la crescita esponenziale che le ha permesso di tornare a casa ed essere protagonista fin da subito.35 presenze la scorsa stagione, 33 in questa che deve ancora vivere la sua parte finale e decisiva. Da difensore centrale, terzino destro o terzino sinistro. Semplicemente pronta a rispondere presente quando la squadra ha bisogno di lei, senza conoscere stanchezza o affanno, con chiusure difensive perfette e cross, assist e un supporto offensivo costante.Ora non vediamo l’ora di scrivere altre pagine insieme. A cominciare da questo finale di stagione tutto da vivere.Congratulazioni, Martina!