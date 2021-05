Il rinnovo sembrava tardare e Valentina Cernoia - assoluta protagonista in bianconero dell'ultima partita contro la Florentia - sembrava essere destinata all'addio. Questa sera, invece, la Juventus ha ufficializzato il rinnovo del suo contratto fino al 2022: "Valentina Cernoia e le Juventus Women continueranno il loro viaggio insieme. Nel pieno della corsa verso il quarto scudetto consecutivo, la numero 7 mette la firma sul rinnovo del contratto: bianconera fino al 2022.



Parte del gruppo dal primo giorno, nelle quattro stagioni con addosso la maglia della Juve, Valentina ha regalato capolavori in serie, con una vastissima collezione di gol e assist uno più bello dell'altro. Da quell'esordio, dal sapore di nuovo inizio contro il Sassuolo, è diventata un pilastro della squadra. A dimostrarlo ci sono anche i numeri: 16 presenze 5 gol e 5 assist solo in questa stagione.



Gol, assist e presenze si contano e si pesano e Valentina nei momenti chiave c'è sempre. Con la sua classe e la sua visione, ovviamente, ma anche con grinta e duttilità. Ha sempre dato tutto, continuerà a farlo, verso nuovi traguardi da tagliare insieme.



Congratulazioni, Vale! Ci vediamo in campo!"