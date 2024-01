CANTORE 2026

Una bella notizia per la Juventus Women. Di seguito il comunicato ufficiale del rinnovo di Sofia Cantore fino al 2026, dal sito ufficiale Juventus:Sofiaprosegue il suo percorso con la maglia juventina. Una notizia molto importante in casa Women: è tutto fatto per ildel contratto che legherà l’attaccante classe '99 alla squadra bianconera fino alUn sodalizioe rafforzato nel corso di questi lunghi anni vissuti insieme, ora un nuovo capitolo della storia, avventura che promette di essere sempre più speciale.Nata a Lecco,la Juventus (al primo anno di partecipazione nel massimo campionato italiano) decide di investire su di lei, prelevandola dal club brianzolo a ridosso della maggiore età. La crescita graduale, ma molto promettente, la porta a segnare il primo gol in maglia Juve il 18 Marzo 2018 contro l’AGSM Verona, chiudendo l’anno con il primo storico scudetto conquistato e 4 reti totali in campionato ad appena 18 anni.Per completare la maturazione come giocatrice viene ceduta in prestito prima al Verona, poi alla Florentia S.G. e infine al Sassuolo; Cantore, grazie a queste fruttuose esperienze, comincia a segnare con ottima continuità e a plasmarsi come una delle attaccanti più intriganti del panorama italiano.Lo status raggiunto le vale il ritorno alla Juventus.: termina la stagione 2022-23 con 9 gol stagionali (7 in Serie A e i primi 2 di Champions)diventando così un elemento cardine del progetto Women. Chiude l’anno con la vittoria della Coppa Italia e si guadagna la riconferma imprescindibile in rosa.È tutt’ora una pedina fondamentale della Juventus e ha giocato da titolare la finale di Supercoppa Italiana vinta a Cremona contro la Roma. Il primo gol in campionato è arrivato sabato nell'ultima giornata con il Milan: una perla di classe assoluta, un tiro arcuato che ha regalato 3 punti vitali nella corsa alle posizioni di vertice.Anche in nazionale Sofia Cantore ha saputo ritagliarsi grande spazio: conta 20 presenze complessive in azzurro e 1 gol segnato contro l’Inghilterra il 19 Febbraio 2023.Felici di poter continuare a vivere emozioni insieme, facciamo un grande in bocca al lupo per il futuro in bianconero a Sofia.Congratulazioni!