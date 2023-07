DaAgnese Bonfantini rinnova con la Juventus fino al 30 giugno 2025.L'attaccante classe 1999, approdata in bianconero nell’estate 2021, ha chiuso l'ultima stagione in prestito alla Sampdoria, segnando 8 gol in 12 presenze e risultando decisiva per la salvezza del club.Con le Juventus Women, invece, sono, finora, 64 le presenze collezionate tra tutte le competizioni, con 14 reti messe a segno. La più speciale, senza ombra di dubbio, quella realizzata all’Allianz Stadium contro il Lione in UEFA Women’s Champions League.Congratulazioni per il rinnovo, Bonfa!