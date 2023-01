Dal sito ufficiale Juventus:Leaccolgono tra le loro fila una nuova giocatrice: Paulina. Paulina, classe 2000, arriva dallae firma un contratto fino al. Vestirà la maglia numero 6.Nell’ultima esperienza prima di scegliere il bianconero, con la maglia dell’Eskilstuna United, ha mostrato il suo potenziale, lasciando intravedere anche enormi e ulteriori margini di crescita. Per lei parlano anche i numeri: 10 reti messe a segno nel 2022 nella massima serie svedese.Anche in Nazionale c’è il suo percorso a testimoniare la sua crescita costante, tappa dopo tappa. Sono 15 le presenze collezionate con l’Under 23, arricchite da due gol, prima 22 presenze e 5 reti in Under 19 e prima ancora 6 presenze in Under 17.Ora è pronta a vivere con entusiasmo la sua prima esperienza lontano dalla Svezia. E non vediamo l’ora di condividerla.Benvenuta, Paulina!