Ve lo avevamo annunciato in anticipo ( QUI ) ma ora è ufficiale il prestito di Elisaal. Questo il comunicato della Juve:La prossima stagione Elisa Pfattner vestirà la maglia dell'USV Neulengbach.È ufficiale la cessione temporanea della diciannovenne bianconera che nell'annata 2023/2024 giocherà nella massima serie austriaca.Approdata in bianconero nel 2020, dall'agosto 2021 Elisa è una giocatrice della Prima Squadra. Nella stagione 2021/2022 ha collezionato sette presenze tra campionato e coppe, nella scorsa annata, invece, ha disputato cinque partite, impreziosite da un gol in Coppa Italia - il suo primo con la Prima Squadra - segnato nel successo per 4-1 contro il Brescia. È stato importante, poi, il suo contributo in Under 19nella Fase Finale del campionato che ancora una volta ha visto le nostre giovani bianconere sfiorare il titolo.A Elisa - che è stata una delle prime giocatrici provenienti dal Settore Giovanile bianconero insieme a Eva Schatzer e a Chiara Beccari a firmare il suo primo contratto da professionistacon la Juventus nell'aprile del 2023 - auguriamo il meglio in vista della sua prossima avventura.In bocca al lupo!