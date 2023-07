Ve lo avevamo anticipato ( QUI ) che Nicolesarebbe andata in prestito alWomen per la prossima stagione. Ora la notizia è ufficiale. Queste le parole dell'attaccante di proprietà della Juventus ai canali ufficiali delle lariane: "Sono molto contenta di essere a Como, mi aspetto di fare una bella stagione personale e di squadra. L’obiettivo è la salvezza, ma noi puntiamo sempre più in alto. Siamo un bel gruppo con tante potenzialità e insieme possiamo ambire a tanto". Nicole indosserà la maglia numero 7. Questo il comunicato della Juventus:Nicole Arcangeli, nella stagione 2023/2024, giocherà al Como Women. È ufficiale, infatti, il prestito per una stagione al club lombardo.Cresciuta calcisticamente in terra romagnola, tra Junior Coriando e Riccione, Nicole approda alla Juventus Womennel 2019.Arcangeli brilla, da subito, nel Settore Giovanile bianconeroe sono i numeri a dimostrarlo: con la Primavera segna 40 reti, di cui ventidue soltanto nella stagione 2021/2022. Proprio in quella annata arriva anche il doppio esordio in Prima Squadra: il 19 dicembre 2021 in Coppa Italia contro la Pink Bari e il 14 maggio 2022 - nel giorno del quinto Scudetto consecutivo - in campionato contro il Milan.La crescita di Nicole è costante e a conferma di ciò il 7 novembre 2022 riceve il prestigioso premio come "Best Italian Golden Girl Player Under 21".Poi arriva la finestra di mercato invernale e Arcangeli passa in prestito fino al termine della stagione scorsa al Parma dove riesce a trovare continuità in Serie A.Ora, ad attenderla, una nuova avventura, sempre nella massima serie e sempre con l'obiettivo di continuare a crescere.In bocca al lupo, Nicole!