Sara Caiazzo has officially joined Serie A side Parma on loan. Best of luck! pic.twitter.com/GngBXObPb7 — Juventus Women (@JuventusFCWomen) July 17, 2022

Lacontinua ad ufficializzare quali giocatrici saranno in prestito nella prossima stagione. È la volta di Sarache sta ultimando il recupero dall'infortunio al ginocchio subito nella scorsa stagione. Il giovane difensore ora giocherà in Serie A e andrà in prestito alper la nuova stagione. Di seguito il post con cui la Juve ha dato la comunicazione.