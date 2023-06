DaNuovo arrivo in casa Juventus Women. Le bianconere accolgono, dal 1° luglio 2023, Federica Cafferata, difensore classe 2000 nelle ultime due stagioni in forza alla Fiorentina. Firma un contratto fino al 30 giugno 2026.Federica muove i primi passi calcistici in Liguria, vivendo la sua prima avventura lontana da Genova con la maglia del Napoli nel 2019. Resta a Napoli per due stagioni, conquistando la Serie A e incrociando per la prima volta, durante quel periodo, la Juve sul suo percorso. Da avversaria chiaramente, forse senza immaginare ancora che quella maglia bianconera sarebbe diventata il suo futuro.Nell’estate 2021 passa alla Fiorentina, proseguendo la sua crescita come calciatrice e mostrando tutto il suo valore lungo due annate molto intense. In quest’ultima stagione sono 22 le presenze collezionate in Serie A, a riprova della centralità acquisita nella formazione viola.Il 10 ottobre 2022, nella “sua” Genova, arriva anche l’esordio in Nazionale maggiore, subentrando a Valentina Cernoia all’88’. Nei minuti finali di quell’Italia-Brasile gioca accanto a Rosucci. Nell’album dei ricordi di Federica c’è una foto, datata 2016, di lei, giovanissima ragazza con un sogno, accanto a Martina. Martina ritrovata in quel momento d’azzurro, Martina che sarà ora compagna in bianconero.Federica, pronta a vivere questo nuovo capitolo della sua carriera. Benvenuta alla Juventus!