Dal sito ufficiale Juventus:Un altro volto nuovo in casaWomen: è ufficiale, infatti, il passaggio in bianconero di Ilaria. Firma un contratto fino al 30 giugno 2025.Portiere, classe 1997, di Camposampiero (provincia di Padova) arriva a titolo definitivo dopo l'esperienza in Serie B al Cittadella dove nell'ultima stagione ha recitato un ruolo da protagonista tra i pali, accarezzando anche il sogno promozione, sfumato soltanto nelle ultime giornate di campionato.Abbiamo parlato della sua ultima, felice, esperienza in Veneto, ma nelle stagioni precedenti Ilaria ha indossato la maglia di diverse squadre, tra cui quella dell'allora AGSM Verona, esordendo in Serie A nella stagione 2014/2015 e laureandosi, appena diciottenne, campione d'Italia proprio con la formazione scaligera.Quella appena citata, di fatto, è stata la stagione più importante per Toniolo che, infatti, nel gennaio 2015 viene convocata a Coverciano per uno stage in vista di un possibile inserimento in rosa nella Nazionale italiana Under 19 in vista della Fase Élite dell'Europeo di categoria. Nel novembre 2016, poi, viene inserita per la prima volta nella lista delle giocatrici convocate in Nazionale maggiore, in occasione del torneo internazionale "Manaus 2016". Esperienze, queste, di grande prestigio e importanza nel suo percorso di crescita.Grandi emozioni azzurre, in realtà, le aveva vissute già in Under 17. Bronzo sia agli Europei che ai Mondiali nel 2014, in una Nazionale capitanata da Lisa Boattin, da oggi sua compagna di squadra.Il percorso ora si arricchisce di una nuova e stimolante avventura, quella in bianconero, per continuare a crescere e a migliorare giorno dopo giorno.Benvenuta, Ilaria!