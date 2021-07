La strategia di mercato dellaè ben definita. In questi giorni, la dirigenza sta chiudendo i prestiti delle giovani, che giocheranno in altre società per maturare esperienza. Tra queste Martina, terzino sinistro che andrà in prestito al Napoli, come annunciato dalla società partenopea: "Martina Toniolo, piemontese classe 2001, sarà una calciatrice del Napoli Femminile nella stagione 2021-22. Terzino sinistro, Toniolo, cresciuta nella Biellese, arriva in prestito dalla Juventus ma proviene dall’Empoli con il quale ha disputato 19 partite nell’ultima Serie A."